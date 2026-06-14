Ora la notizia è ufficiale. Si separano definitivamente le strade tra Renato e Angelo Cioffi, rispettivamente allenatore e direttore sportivo, e l’Apice. Dopo alcuni giorni di pausa, necessari per metabolizzare i momenti vissuti e recuperare serenità ed equilibrio, il presidente Felice Pepe si era rimesso a lavoro per programmare la prossima stagione. L’intento del presidente era quello di ripartire dallo stesso staff tecnico che tante soddisfazioni ha riservato in questa stagione. Le speranze di poter proseguire tutti insieme, di rivedere in campo lo stesso team tecnico anche per la prossima stagione, c’erano tutte tenuto conto di un sereno confronto che c’è stato tra lo stesso numero uno con Renato e Angelo Cioffi. Tutti avrebbero lavorato a ricercare una soluzione percorribile, il ds con la stesura di un progetto per il nuovo anno, il presidente a ricercare la possibilità di avere ulteriori risorse a disposizione per realizzarlo. Tutto però è durato pochi giorni.

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