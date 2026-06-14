Sviluppi inquietanti sul caso del cadavere ritrovato avvolto in una busta della spazzatura nel cimitero di Amorosi. I periti genetisti incaricati dalla Procura hanno depositato le conclusioni: i resti umani ritrovati nei sacchi della spazzatura nel settembre 2024 non appartengono, come scritto all’epoca dai responsabili sulla tomba, alla signora Tranquillo Maria bensì, come scrivono i periti forensi: “i resti inumati presso il cimitero di Amorosi e come da dati identificativi riportati nella nota dei Carabinieri Compagnia NORM di Cerreto Sannita del 24 ottobre 2025 di cui in atti, appartengono alla signora Grasso Michelina, deceduta in Amorosi il 26 settembre 1991’’.

Questo apre uno scenario inquietante su quanto accadeva nel cimitero di Amorosi: sui fatti e sugli sviluppi si sono espressi coloro che consentirono all’epoca il ritrovamento, i consiglieri comunali Di Cerbo e Ferrucci.

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