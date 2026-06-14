Bucciano – Strada per il Santuario, si punta alla messa in sicurezza

L’Amministrazione comunale di Bucciano continua a lavorare concretamente per la sicurezza dei cittadini e la resilienza delle infrastrutture locali. Con una domanda presentata lo scorso 4 Giugno, l’Ente ha ufficialmente candidato il Comune ai fondi statali del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, dedicati specificamente alla prevenzione del rischio sismico nelle cosiddette Aree Interne. Grazie al progetto esecutivo dettagliato, redatto dall’architetto Pietro Francesco Buonanno, sono stati richiesti i finanziamenti per due interventi urgenti e altamente strategici per la viabilità e la protezione civile del territorio.

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