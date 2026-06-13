Sia assessori che consiglieri, nessuno è stato escluso da una piccola o grande fetta di responsabilità. Nel corso della seduta di insediamento di ieri sera, il sindaco Giovanni Caporaso ha proceduto a distribuire le deleghe a tutta la sua squadra.

Partendo dai componenti dell’esecutivo: il confermato vicesindaco Vincenzo Fuschini si occuperà di lavori pubblici, ambiente, protezione civile, ciclo rifiuti, ciclo acque e rigenerazione urbana.

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