Tari da pagare in 4 o 5 rate come avvenuto lo scorso anno? E’ l’unico punto che resta da dirimere tra giunta e consiglio. La delibera portata ieri mattina all’esame della commissione Finanze articola il pagamento, su proposta dell’assessora Giovanna Razzano, su 4 rate (prima rata: 31 luglio 2026; seconda rata: 30 settembre 2026; terza rata: 31 ottobre 2026; quarta rata: 31 dicembre 2026). Il consigliere Antonio Capuano, però, ha suggerito che nell’applicare la rateizzazione del tributo sarebbe stato opportuno confermare le 5 rate (prima rata 31 luglio, seconda rata 30 settembre; terza rata 31 ottobre; quarta rata 30 novembre; quinta rata 31 dicembre). Alla presidente della commissione Annalisa Tomaciello non è rimasto altro che prendere atto, oltretutto anche lei ha rappresentato la necessità di concedere un pagamento più comodo ai cittadini, proposta condivisa dai colleghi di maggioranza. Che ha approvato la proposta di delibera inerente la “Tassa sui rifiuti (TARI). Presa di atto del Piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dall’Ente d’Ambito Benevento, e approvazione delle Tariffe Tari per l’anno 2026”; per l’opposizione si sono astenuti Angelo Miceli, Maria Letizia Varricchio e Rosetta De Stasio.

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