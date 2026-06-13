Se da una parte il gruppo ‘San Giorgio protagonista’ ha chiesto di sondare alternative alla gestione ai privati della Villa Serenitas, dall’altro fronte di opposizione arrivano critiche in materia urbanistica.

I rilievi di Giovanna Petrillo, capogruppo di ‘San Giorgio futura’, riguardano gli indirizzi forniti dalla giunta per la formazione della nuova variante al Piano urbanistico.

Ne abbiamo parlato a fine maggio: l’amministrazione incaricherà dei tecnici esterni chiamati a disegnare uno strumento che guarda, tra gli obiettivi principali, lo stop al consumo di suolo, l’individuazione di una nuova area per artigianato e logistica, la rigenerazione urbana, la resilienza ai cambiamenti climatici.

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