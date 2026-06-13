“Oggi – ieri per chi legge ndr – ho sottoscritto con l’assessore regionale al Governo del Territorio Enzo Cuomo l’Accordo di programma per la realizzazione del programma Prius. 17 milioni di euro, inclusi i fondi-premio per aver realizzato presto e bene il precedente programma (Pics) con cui faremo numerose cose importanti per la città: nascerà il Parco delle Streghe, lungo le sponde del Sabato: sarà opera del premio Oscar Dante Ferretti. Sarà un’opera capace di generare appeal turistico su uno dei simboli identitari della Città. Ma interverremo per riqualificare le aree pedonali e verdi in varie zone: Rione Libertà, Cretarossa, via Pertini, area Flora-Sala, zona Anfiteatro Romano e zona Basilica Madonna delle Grazie. Sarà un’altra, straordinaria operazione di trasformazione intelligente e migliorativa della Città. E oggi doppia metà: si chiude, pare senza ricorsi, la gara europea gestita da Sogesid. E’ servito tempo e impegno: ma ora partiranno i lavori e Benevento avrà ciò che nella storia non ha mai avuto: il depuratore”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.