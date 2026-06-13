Il mercato del Benevento assume contorni più precisi, confini definiti e una linea chiara. A spazzare via gli ultimi dubbi ha contribuito il summit svolto nel pomeriggio di ieri presso la sede di via Santa Colomba, dove intorno alle 15 si sono presentati Marcello Carli ed Emanuele Padella, il tecnico Antonio Floro Flores, il club manager Alessandro Cilento e ovviamente il presidente Oreste Vigorito. Una riunione andata avanti fino alle 19 e servita ad affrontare innanzitutto le priorità più stringenti, ma pure a indicare la rotta da seguire nei prossimi due mesi e mezzo.

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