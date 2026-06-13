Foiano – Poletta: “Faremo un’opposizione seria e scrupolosa”

Nonostante la sconfitta alle scorse amministrative, il gruppo consiliare e la lista ‘Foiano Riparte’ si proiettano sull’esperienza amministrativa che li aspetta in minoranza con orgoglio e responsabilità: “Desideriamo rivolgere un sincero e sentito ringraziamento ai 294 cittadini che hanno scelto di accordarci la propria fiducia nelle recenti elezioni comunali. La maggioranza dei foianesi ha scelto che il nostro gruppo, però, deve coprire i posti dell’opposizione consiliare. Lo faremo con un enorme senso del dovere, attraverso un lavoro costante e meticoloso. Abbiamo ottenuto un risultato che non ci ha demoralizzati, anzi, ci spinge a fare meglio e di più. Ad ogni modo, un risultato conquistato a mani nude”.

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