Durazzano – Nodo cava, nuova sollecitazione dell’opposizione

Il dibattito sulla gestione del comparto estrattivo situato nella località Fossa delle Nevi nel Comune di Durazzano si riaccende con forza a seguito di un’iniziativa ufficiale intrapresa dai consiglieri comunali di opposizione del gruppo ‘Nuovi Orizzonti’. Come si evince dal documento, datato 12 giugno 2026, i consiglieri Alessandro Buffolino, Luca De Lucia e Gino Vigliotti hanno formalizzato un sollecito urgente indirizzato alla sindaca Pasqua-lina Grasso, e al sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, quest’ultimo interpellato anche nella sua veste di presidente del Parco urbano intercomunale ‘Dea Diana’.

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