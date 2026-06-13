Quattro autobus della Trotta Bus fermi lungo corso Vittorio Emanuele.
Inevitabile caos traffico nell’arteria in centro storico. Empasse causata da disservizio tecnico per un moderno bus elettrificato, con impossibilità per gli altri di defluire vista la congestione stradale in pieno centro storico. Difficoltà tecniche anche per il furgone in dotazione al reparto officina della Trotta Bus a rendere la situazione ancora più paradossale.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia