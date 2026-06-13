Un epilogo già immaginato ma un finale ancora tutto da scrivere. Le strade di Jacopo Manconi e del Benevento sono destinate a separarsi: l’attaccante non rientra più nei piani del club giallorosso e, con ogni probabilità, proseguirà il suo percorso su altre coordinate, lontane da quelle sannite. La società di via Santa Colomba ha scelto di scrivere il nome del calciatore di Vizzolo Predabissi nella lista dei partenti: occhi aperti su possibili offerte in arrivo per l’attaccante reduce da un campionato in doppia cifra con la maglia della Strega.

Qualche segnale sulla fine della storia d’amore tra Manconi e il Benevento era già arrivato al termine della stagione chiusa con il doppio trionfo giallorosso. La scritta ‘The Last Dance’ ad accompagnare gli scatti con la medaglia al collo post Supercoppa Serie C aveva infatti alimentato più di un interrogativo sul destino dell’attaccante classe ’94.

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