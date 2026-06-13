I dati AlmaLaurea 2026 rafforzano il profilo dell’Università del Sannio come realtà accademica capace di garantire elevati livelli di soddisfazione degli studenti, percorsi formativi orientati all’esperienza professionale e concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

L’indagine, che ha coinvolto 668 laureati del 2025 per l’analisi dei percorsi di studio e 1.347 laureati per la rilevazione degli esiti occupazionali, conferma la solidità e l’efficacia del modello formativo dell’Ateneo.

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