Giornata di mobilitazione quella di ieri per i membri del Comitato Sannita Acqua Bene Comune, con un sit-in di protesta nel pomeriggio contro la prospettiva di una gestione privatistica dell’acqua in provincia, un no alla governance mista, pubblico privata ventilata ormai da tempo.
Giovanni Seneca, esponente del Comitato Abc, prima del sit-in ha partecipato come osservatore alla riunione del Consiglio di Distretto di Benevento, ricavandone rammarico come poi ha spiegato.
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