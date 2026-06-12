Frecciata di Infantino all’Italia: “Potremmo arrivare a 208 squadre per vedere se si qualifica”

Città del Messico, 12 giu. (Adnkronos) – “Vediamo come si svolgerà questa Coppa del Mondo con 48 Nazionali. È chiaro che è un evento molto grande. Abbiamo già discusso di 64 squadre, maggiore coinvolgimento di tutto il mondo. La domanda è stata posta al Consiglio della Fifa, ma sfruttiamo questa prima Coppa con 48 selezioni per capire”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, al canale brasiliano CazèTv e riportata dai siti sudamericani, in occasione della partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica, parlando della possibilità di allargare ancora il torneo, portandolo dalle attuali 48 nazionali fino a 64 partecipanti.

Poi la frecciata ironica all’Italia. “Forse l’Italia si qualifica con 64 selezioni…potremmo metterne 208 per vedere se si qualifica”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale.

Sulle parole di Infantino è stato interpellato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. “Voglio sentire direttamente Infantino, quanto letto mi lascia perplesso”, ha detto il ministro a margine della presentazione delle piste di curling al parco del Colle Oppio a Roma. “Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono direttamente per capire, compatibilmente con i suoi impegni”, ha aggiunto. “Mi interessa sapere il suo pensiero diretto”, ha concluso Abodi.