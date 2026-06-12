Le organizzazioni sindacali Fp Cgil con il sindacalista Pompeo Taddeo, e la Uil Fp con Giovanni De Luca sono intervenute in merito al servizio di emergenza-urgenza 118 della provincia di Benevento.

“Il sistema del 118 sannita rappresenta da anni una realtà apprezzata e riconosciuta in tutta la Campania grazie all’impegno, alla professionalità e al senso di responsabilità di autisti-soccorritori, infermieri e di tutto il personale coinvolto nell’attività di soccorso. Donne e uomini che quotidianamente garantiscono assistenza ai cittadini con competenza, sacrificio e spirito di servizio. Come in ogni organizzazione complessa, non sono mancate criticità e problematiche operative. Tuttavia, tali questioni devono essere affrontate attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte”, il punto di vista delle due sigle.

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