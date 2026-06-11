Volotea raggiuge gli 85 milioni di passeggeri trasportati

Strasburgo, 11 giu. (Adnkronos) – Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, ha raggiunto il traguardo degli 85 milioni di passeggeri trasportati su tutto il proprio network dall’avvio delle proprie operazioni nel 2012. Per celebrare questo importante risultato, il vettore, in collaborazione con Fever, piattaforma globale di scoperta di eventi dal vivo, ha organizzato a Strasburgo un evento speciale: una serata con musica live e uno spettacolo con quasi 500 droni luminosi che hanno illuminato il cielo della città con messaggi di ringraziamento e immagini simboliche legate al viaggio. Nel corso dell’evento, la compagnia ha inoltre premiato Vanessa Chrit, l’85 milionesimo passeggero, con 85 voli gratuiti.

“Raggiungere questo traguardo rappresenta per noi un risultato estremamente significativo e testimonia la fedeltà che milioni di viaggiatori dimostrano nei confronti di Volotea, volo dopo volo – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea –. Fin dalla nostra fondazione, avvenuta nel 2012, la missione di Volotea è stata quella di collegare le città europee di piccole e medie dimensioni, rendendo più accessibili i collegamenti diretti e avvicinando le persone. In questi quasi 15 anni abbiamo costruito un modello basato sui collegamenti con destinazioni molto richieste dal punto di vista turistico, consolidando progressivamente la nostra presenza nei mercati europei in cui operiamo.

Oggi non possiamo che dirci orgogliosi di constatare che 85 milioni di passeggeri si sono affidati a noi per i loro viaggi. Ciò riflette non solo la crescita dell’azienda, ma anche il forte rapporto di fiducia che abbiamo costruito con i nostri passeggeri, grazie a un’operatività affidabile con alti livelli di puntualità e completamento dei voli, nonché a un servizio incentrato sull’offrire la migliore esperienza di viaggio possibile. Un risultato che ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio, continuando a investire per ampliare il nostro network e offrire un’esperienza di viaggio sempre più comoda, diretta e accessibile.”

Nei primi quattro mesi del 2026, Volotea ha registrato in Italia un OTP15 (l’indicatore di puntualità entro 15 minuti) superiore all’87% e un completion factor (percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato) del 99,3%, confermando risultati operativi solidi.

Sono oltre 4,5 milioni i posti messi a disposizione da Volotea nel corso del 2026. Invece, per questa estate in Italia, la compagnia aerea scende in pista con un network di 167 collegamenti verso 8 Paesi europei. La programmazione estiva punterà soprattutto sulle destinazioni leisure più richieste della stagione, con un’ampia presenza di rotte verso Grecia e Spagna, accanto a numerosi collegamenti domestici e city break europei. Tra le novità della stagione ci sono i nuovi collegamenti da Verona, Venezia, Firenze e Sardegna verso destinazioni come Malaga, Minorca, Corfù, Rodi, Siviglia e San Sebastián, quest’ultima unica rotta diretta dall’Italia verso la celebre città dei Paesi Baschi.

“L’Italia continua a rappresentare un mercato importante per Volotea – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Per la Summer 2026 abbiamo costruito un network ampio e diversificato, con un’offerta focalizzata soprattutto sulle destinazioni leisure del Mediterraneo e sulle città europee più apprezzate dai viaggiatori italiani. Continuiamo inoltre a investire sul territorio, dove oggi impieghiamo circa 430 persone, rafforzando progressivamente la nostra presenza e la connettività dalle basi italiane.”