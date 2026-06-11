È bastato un anno per riprendere tra le mani il proprio destino, con gli stessi colori ma con una nuova maglia. E con, in più, un doppio trionfo in bacheca: Stefano Scognamillo è tornato in Serie B e l’ha fatto con il Benevento.

Dopo la lunghissima parentesi al Catanzaro – 169 le partite giocate in carriera con i calabresi tra Serie B e C – il difensore nato a San Pietroburgo è riuscito a centrare un altro successo in terza serie, festeggiando il ritorno in cadetteria. La stessa parabola affrontata da Maita, avversario lo scorso anno con il Bari, in un doppio colpo di mercato che ha accelerato il ritorno della Strega nella categoria persa, tra le lacrime, nella primavera del 2023.

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