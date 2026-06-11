“Per senso di responsabilità abbiamo scelto, fino ad oggi, il silenzio, nel pieno rispetto del lavoro della Corte dei Conti e con assoluta fiducia nelle istituzioni. Tuttavia, non possiamo accettare che atti e rilievi della magistratura contabile vengano strumentalizzati e piegati a fini propagandistici per raccontare ai cittadini una realtà diversa da quella che emerge dai documenti ufficiali, che abbiamo attentamente esaminato e di cui siamo formalmente in possesso”.

Esordiscono così in una nota i consiglieri Angelo Capobianco, Nico Ciampa e Pietro Iuliano in merito alle dichiarazioni del sindaco Vernillo, rilasciate al nostro giornale dopo la revoca della delibera per l’Estate sannicolese.

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