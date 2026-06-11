Un tragico evento ha sconvolto la comunità di San Marco dei Cavoti. Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 71 anni del luogo, Nicola Ricci, ha perso la vita a causa di un colpo di fucile; stando ai primi accertamenti degli inquirenti, la pista maggiormente seguita farebbe intendere a un gesto estremo. Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno quindi avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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