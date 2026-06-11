L’amministrazione comunale di Pannarano compie un passo decisivo verso la risoluzione strutturale delle criticità idriche del territorio. Con l’adozione della determinazione a contrarre del Settore Tecnico-Manutentivo, numero 99 del 20-05-2026, registro generale numero 164, è stata avviata ufficialmente la fase di appalto per il primo lotto di interventi di ristrutturazione della rete idrica comunale, per un importo complessivo di 500mila euro.
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