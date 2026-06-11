Si è consumato in tempi rapidissimi l’ultimo passaggio in aula legato alla strage di Paupisi, una seduta lampo incentrata esclusivamente sul conferimento formale al professor Vincenzo Scarallo di sottoporre a una valutazione psichiatrica l’unico imputato, Salvatore Ocone.

Il medico avrà il compito di fare luce su tre interrogativi fondamentali: lo stato mentale dell’uomo al momento del crimine (per capire se la sua lucidità fosse compromessa), il suo attuale livello di pericolosità per la collettività e la sua idoneità a prendere parte attiva al processo. L’inizio ufficiale degli accertamenti specialistici è stato fissato per il prossimo 26 Giugno.

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