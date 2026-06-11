E’ stato inaugurato e riconsegnato alla comunità scolastica il ristrutturato edificio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Circello.

La cerimonia inaugurale si è svolta nel Comune dell’Alto Tammaro alla presenza di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, del Sindaco e del Vice Sindaco Gianclaudio Golia e Gabriele Iarusso, del Consigliere regionale Pellegrino Mastella, del Consigliere Provinciale e Sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, di alcuni Sindaci dei Comuni vicini, del Dirigente scolastico del “Livatino” Nazzareno Miele, di Rosa Tancredi, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Diana”, a sua volta in ristrutturazione e le cui Classi sono ospitate proprio presso il “Livatino”.

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