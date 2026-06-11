La caccia è grossa è partita, per il momento sottotraccia. Il Benevento vuole regalare un attaccante di spessore ad Antonio Floro Flores e, in tal senso, continua a seguire con grande attenzione il profilo di Gabriele Artistico, non a caso uno dei bomber più richiesti in cadetteria. La cui situazione contrattuale resta piuttosto articolata e rappresenta, al momento, il principale ostacolo per tutte le società interessate. Artistico è infatti di proprietà della Lazio, ma lo Spezia vanta un diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro. Un’opzione che, almeno sulla carta, consentirebbe ai liguri di acquisire il cartellino dell’attaccante a titolo definitivo.

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