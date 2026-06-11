Bce: Lagarde, inflazione crescerà ancora in estate e prima metà 2027

Roma, 11 giu. -(Adnkronos) – “L’aumento dei prezzi dell’energia farà aumentare ulteriormente l’inflazione durante l’estate e la manterrà ben al di sopra dell’obiettivo della Bce nella prima metà del 2027. Avrà anche un impatto sull’inflazione di cibo, beni e servizi”.Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha rialzato i tassi di 25 punti base. “L’inflazione dovrebbe quindi tornare all’obiettivo nella seconda metà del 2027, supportata da un calo dei prezzi dell’energia e da aumenti più lenti di altri prezzi. Tuttavia – spiega – la guerra in Medio Oriente rimane una fonte importante di incertezza”.