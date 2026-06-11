Resta alta l’attenzione sulla chiusura del Centro di Salute Mentale (CSM) di Airola e sul ripristino dei servizi sanitari sul territorio comunale e della Valle Caudina. A farsi portavoce del diffuso malcontento cittadino e della formale richiesta di intervento è il consigliere comunale Giuseppe Maltese, del gruppo consiliare “Gruppo Dovere Civico”, il quale ha indirizzato una dura nota di sollecito ai vertici dell’Amministrazione della città caudina.

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