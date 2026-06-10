“Dopo aver parlato con alcuni cittadini residenti tra via Vanvitelli e via Marmorale, ho inoltrato un’interrogazione urgente al Sindaco nella quale ho chiesto di provvedere con urgenza a fissare un incontro con il Prefetto ed il Questore affinchè intervengano sulla situazione di quella zona, via Vanvitelli e via Marmorale, diventata ormai insostenibile.

Dallo scorso anno bande di ragazzini sostano in zona, in particolare nelle ore serali e notturne, disturbando gli abitanti non solo con gli schiamazzi a voce alta, ma anche percorrendo continuamente a tutta velocità la strada (anche in senso vietato) con motorini e vespe, citofonando negli appartamenti anche dopo mezzanotte, gettando per terra i rifiuti contenuti nei cassonetti e bottiglie di vetro che si riducono in mille pezzi, rompendo i segnali stradali, e dicendo a gran voce frasi volgari ai cittadini che li invitano ad allontanarsi o ad abbassare la voce”, così in una nota la consigliera di opposizione Rosetta De Stasio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia