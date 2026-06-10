Sant’Agata de’ Goti – Piccoli dopo la Giunta: “Uniti per il bene della comunità”

Con l’ufficializzazione della nuova Giunta comunale, prende il via il secondo mandato amministrativo guidato dal Sindaco Giovannina Piccoli. Una squadra rinnovata chiamata ad affrontare le sfide socio-economiche del prossimo quinquennio. Un impegno chiaro e deciso che l’Amministrazione Piccoli intende portare avanti con ottimismo.

Il primo cittadino ha voluto salutare l’inizio di questo percorso con un messaggio di forte fiducia e coesione, tracciando le linee guida che orienteranno l’azione di governo da qui ai prossimi cinque anni. Al centro dell’agenda politica restano la stabilità dei conti pubblici e la realizzazione delle promesse elettorali.

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