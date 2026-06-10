Sant’Agata de’ Goti – Piccoli dopo la Giunta: “Uniti per il bene della comunità”

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Con l’ufficializzazione della nuova Giunta comunale, prende il via il secondo mandato amministrativo guidato dal Sindaco Giovannina Piccoli. Una squadra rinnovata chiamata ad affrontare le sfide socio-economiche del prossimo quinquennio. Un impegno chiaro e deciso che l’Amministrazione Piccoli intende portare avanti con ottimismo.
Il primo cittadino ha voluto salutare l’inizio di questo percorso con un messaggio di forte fiducia e coesione, tracciando le linee guida che orienteranno l’azione di governo da qui ai prossimi cinque anni. Al centro dell’agenda politica restano la stabilità dei conti pubblici e la realizzazione delle promesse elettorali.

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