Si chiude l’avventura di Domenico Martignetti con la maglia del Molinara.

Una separazione maturata in modo sereno e condiviso, al termine di un’annata soddisfacente sia per l’esperto difensore centrale che per l’intero ambiente biancazzurro.

Arrivato con il compito di portare esperienza, personalità e solidità al reparto arretrato, Martignetti ha risposto presente fin dalle prime giornate, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. La sua leadership, in particolare, si è rivelata fondamentale nel percorso stagionale del Molinara che ha chiuso al sesto posto nel campionato di Prima categoria.

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