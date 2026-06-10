Parcheggi, al via i lavori in città: sosta gratuita fino al completamento

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L’avvicendamento nella gestione delle soste a pagamento in città c’è stato. Il passaggio di testimone tra BeMobi e Trotta Bus è stato formalizzato e ora si può entrare nella fase operativa che è cominciata con alcuni lavori in diversi punti della città. Lavori che ieri hanno riguardato l’installazione di nuovi parcometri (piazza Cardinal Pacca e rione Ferrovia), e che successivamente interesseranno anche il rifacimento di stalli blu e segnaletica orizzontale.

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