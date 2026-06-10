Una visita oculistica per leggere con lenti diverse i diversi fenomeni corruttivi. Il coordinamento di Libera Benevento il prossimo venerdì, 12 giugno, alle 19 in Piazza Federico Torre (davanti alla basilica di San Bartolomeo Apostolo) promuove il flash mob “Occhi aperti sulla corruzione”, un’azione per accendere i riflettori rispetto al radicamento dei fenomeni di corruzione che colpisce il Paese con pesanti costi sociali, economici e ambientali che ricadono sulla vita dei cittadini, delle cittadine e sull’intera comunità.
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