La Giunta del Comune di Morcone, guidata dal Sindaco Luigino Ciarlo, ha approvato un progetto da 3 milioni di euro per la Galleria commerciale dell’Area fiera.

Il Comune intende utilizzare per le opere i fondi messi a disposizione per rafforzare le azioni di riduzione del rischio sismico nei territori più fragili e a rischio di marginalizzazione dal Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento per le politiche di coesione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia