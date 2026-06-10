Consegnato ieri mattina il primo lavoro di ristrutturazione di un edificio scolastico, commissionato dalla Provincia di Benevento e finanziato con i fondi del Pnrr. Per l’intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Superiore “Salvatore Rampone” che ospita circa 230 allievi dell’Istituto “Guacci”, interessato a sua volta da altre opere di ristrutturazione nella sede centrale di Via Calandra, hanno tagliato il nastro il Prefetto Raffaela Moscarella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco del capoluogo Clemente Mastella, la Dirigente scolastica Giustina Mazza, i Consiglieri Provinciali Giovanni Zanone e Alfonso Ciervo.

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