Inizia a muoversi anche in entrata il Benevento. Il club giallorosso ha diverse esigenze da provare ad assecondare già nel mese di giugno, a patto però che non ci si dimentichi delle uscite, perché è necessario alleggerire la lista over e fare spazio ai possibili rinforzi. Se sul fronte esuberi una soluzione – con esborso economico o meno – alla fine si troverà, è in questo momento che si costruiscono le trattative per i primi innesti di spessore da consegnare a Floro Flores. Ed è a ciò che stanno lavorando il tandem composto da Carli e Padella. Ne ha diversi da aggiungere il Benevento, praticamente in tutte le zone del campo, ma in questo momento si muoverà per innestare una pedina per reparto.

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