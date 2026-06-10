Oltre al Benevento c’è un altro giallorosso che ha festeggiato una doppietta nella stagione appena conclusa. È Marco Ciurleo, difensore classe 2006 in prestito alla Scafatese, reduce dalla promozione in Serie C e dalla vittoria dello scudetto in D, traguardo certificato nel successo contro il Vado. Una stagione meravigliosa in ottica risultati per il 20enne giallorosso, meno invece dal punto di vista personale: 10 presenze, l’ultima a dicembre, e poi tante settimane ai margini del progetto gialloblù. “L’esperienza è stata sicuramente formativa – racconta Ciurleo a Il Sannio Quotidiano –, nel girone d’andata ho fatto un po’ di presenze, era iniziata bene. A dicembre mi sono infortunato al flessore e sono stato fermo quasi due mesi: da lì ho trovato difficoltà nell’integrarmi in rosa, poi la squadra comunque stava vincendo e non è stato facile. Sono stato un po’ messo da parte”.

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