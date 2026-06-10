Calvi – Ufficio tecnico, Parlapiano lascia

A Calvi se sul fronte politico la nomina del presidente del Consiglio comunale e la questione parco avventura sono i temi che hanno subito animato un rumoroso dibattito, procede più in sordina una iniziale modifica della geografia degli uffici di piazza Roma.

Il giorno dopo la proclamazione degli eletti tra le prime ‘carte’ arrivate al protocollo del Comune di Calvi c’erano le dimissioni da consigliere dell’ex sindaco Rocco, che hanno consentito l’ingresso nella nuova assise di Paolo Vesce.

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