Al World dog show di Bologna trionfa ‘Fontana’, cane di San Giorgio la Molara

A spiccare nella categoria Pastore Maremmano e Abruzzese al World Dog Show 2026 di Bologna una cagnolina di San Giorgio la Molara. Infatti, Fontana, questo il nome dell’animale, ha vinto il titolo di Giovane Campione Italiano e Mondiale.

Il World Dog Show 2026 si è svolto con grande successo a BolognaFiere dal 3 al 7 giugno scorsi, organizzata dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

Questa edizione ha visto la partecipazione di oltre 31.000 cani iscritti appartenenti a più di 400 razze diverse, confermandosi la più importante esposizione canina al mondo

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