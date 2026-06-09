Il sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Giovannina Piccoli, ha ufficializzato la composizione della nuova squadra di governo che la affiancherà nella guida dell’ente saticulano. Con la firma dell’apposito decreto sindacale, sono stati definiti infatti i nomi degli assessori e le rispettive deleghe, segnando l’avvio operativo del nuovo esecutivo di Palazzo San Francesco. La carica di vicesindaco e la delega chiave a Urbanistica ed Edilizia sono state affidate ad Alfonso Ciervo, confermatosi in modo determinante anche nella tornata elettorale 2026.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia