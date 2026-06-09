Una frenata per ottemperare ai dettami della Corte dei Conti.

La giunta comunale di San Nicola Manfredi ha revocato in autotutela la delibera relativa all’organizzazione della quinta edizione dell’Estate sannicolese.

Si tratta delle indicazioni impartite da sindaco e assessori il 27 marzo scorso: l’ufficio Manutentivo veniva incaricato di verificare la disponibilità di artisti di interesse nazionale per la partecipazione alla rassegna, caratterizzata da eventi musicali e di intrattenimento. Anche la scelta del budget e la conseguente stesura del calendario veniva demandata ai tecnici.

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