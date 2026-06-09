Con la stagione estiva, si sa, c’è molta più gente che affolla le strade dei piccoli centri, per questo diventa ancora più necessario mantenere il decoro urbano.

Così Carmine Agostinelli, primo cittadino di San Bartolomeo, ha realizzato un vero e proprio manifesto contro le deiezioni canine dal titolo “La colpa è dell’uomo, non dei nostri amici a 4 zampe!”.

Già dal titolo si evince una totale apertura del sindaco agli animali da compagnia, mai visti come elemento di inquinamento, ma come una risorsa. Agostinelli definisce l’accogliere un cane in famiglia come “un gesto d’amore che arricchisce la vita”, ma spiega come questo evidenzi anche una responsabilità da parte dei padroni.

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