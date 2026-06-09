Al ‘San Pio’ di Benevento è stato approvato il progetto esecutivo per l’ammodernamento della Unità operativa complessa di Malattie Infettive.
Un intervento da 1,3 milioni, per uno stanziamento complessivo, se si considerano anche gli oneri, di 1,7 milioni.
Risale allo scorso 4 maggio l’inaugurazione del reparto provvisorio di Malattie Infettive, in vista del nuovo upgrade che vedrà gli ambienti della Uoc sempre nel padiglione Santa Teresa, non più al sesto ma al primo piano.
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