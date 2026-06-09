“Domenica Zanin è stata una delle figure (e sarebbe offensivo aggiungere ‘femminili’) più influenti nella cultura sannita del secondo Novecento. Difficile sopravvalutarne l’opera di ‘educatrice’, in senso assai ampio. Diverse generazioni di beneventani sono state formate dal cinema ‘pedagogico’ dei suoi cineforum nel ‘Supercinema’ di Piazza Bissolati. Leggendarie le sue capacità di Direttrice didattica, capace di formare intere schiere di maestre e maestri all’avanguardia, lasciando preziose tracce scritte di tale attività innovativa”.

Così l’appello del professore Nicola Sguera, sottoscritto da molti altri concittadini per l’intitolazione di una piazza o di una strada alla compianta direttrice scolastica e protagonista del mondo della cultura.

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