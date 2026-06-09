È durato circa due ore il tavolo di confronto tra il direttore del personale della Gepos e i rappresentanti sindacali di Cgil Fp, Uil Fp e Cisl Fp Irpinia Sannio. Dalle 15 alle 17 di ieri pomeriggio, nella sede della casa di cura telesina, ha avuto luogo il tanto atteso incontro tra le parti in merito alla procedura di licenziamento prevista dal piano di risanamento che la neo proprietaria famiglia Di Pietro ha intenzione di mettere in atto.

I vertici della Gepos hanno ribadito la necessità di ridurre il personale, richiamando le motivazioni già espresse nella pec del 3 giugno, quella che invitava le parti sociali all’incontro, e che abbiamo ampiamente sintetizzato ieri su queste colonne: alla base della scelta ci sarebbe la condizione di crisi in cui verserebbe l’azienda (oltre 4 milioni di euro la perdita d’esercizio registrata negli ultimi cinque anni).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia