A Benevento i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree maggiormente frequentate dalla movida, con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nel corso del servizio è stato individuato e sanzionato amministrativamente un 40enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore. Oltre alla sanzione amministrativa e al sequestro delle somme di denaro, ritenute provento dell’attività illecita, per l’uomo è scattato l’ordine di allontanamento: un provvedimento che sarà valutato anche ai fini dell’eventuale applicazione del cosiddetto Daspo urbano.

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