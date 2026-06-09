Una fascia da rifare. Il Benevento si prepara a una vera e propria rivoluzione sulla corsia sinistra. Le dinamiche di mercato e le valutazioni tecniche che accompagneranno l’estate giallorossa rischiano infatti di ridisegnare completamente un settore del campo che al momento appare particolarmente affollato, ma che potrebbe ritrovarsi profondamente rinnovato nelle prossime settimane. Partendo dalla difesa, il quadro è destinato a cambiare in maniera significativa. Attualmente il Benevento si ritrova con ben sette terzini sinistri in organico, ma nessuno di questi ha la certezza di rimanere in giallorosso. Ciurleo, Viscardi, Ferrara, Sena e Celia difficilmente rientreranno nei piani tecnici della prossima stagione. Discorso differente per Ricci.

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