Il mosaico della Serie B è finalmente completo. L’Ascoli è l’ultima delle venti sorelle protagoniste del prossimo campionato cadetto: il Benevento conosce tutte le sue avversarie della stagione 2026/2027, quella del ritorno della Strega in seconda serie. Vecchie conoscenze, ritorni di fiamma e novità assolute: nel percorso dei giallorossi c’è già spazio per un mix di sensazioni tra le sfumature che il campionato saprà regalare, da agosto alla prossima primavera. A distanza di quasi undici anni dall’ultima volta, il Benevento ritrova un avversario storico: è il Catanzaro, eliminato in finale playoff contro il Monza. Nel marzo del 2016 l’ultimo incrocio di una serie lunghissima tra gli anni Novanta e Duemila.

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