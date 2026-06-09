Aziende sanitarie inadempienti, al punto da poter affermare che la sanità campana è senza bilancio, con un’amministrazione che naviga a vista, dovendo operare in dodicesimi. Ugo Trama, qualche giorno fa ha inviato una lettere ai direttori generali delle Aziende campane, nonché ai presidenti dei collegi sindacali e, per conoscenza al presidente della Giunta regionale direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale, Roberto Fico, sollecitando l’istruttoria per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2025. Sollecito scritto, trasmissione fascicoli di bilancio e caricamento dati portale ministeriale NSIS.

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