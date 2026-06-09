Trasformare il tempo della reclusione in uno spazio di creatività, dialogo e rinascita è l’obiettivo profondo di “Le ali della libertà”, il nuovo progetto artistico che sta prendendo vita tra le mura dell’Istituto Penale per i Minorenni di Airola, in provincia di Benevento. L’iniziativa, coordinata e diretta dall’artista Luca Pugliese, vede il coinvolgimento diretto dei giovani ospiti della struttura nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales, capaci di trasformare radicalmente gli spazi dell’istituto in luoghi carichi di colore, dialogo e speranza.

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