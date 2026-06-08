Tumori, la vela terapia riabilitativa ‘Sognando Itaca’ prende il largo da Venezia

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) – Salpa da Venezia ‘Sognando Itaca’, progetto di vela terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L’iniziativa, promossa da Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, con il patrocinio del Coni, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana, è stata presentata oggi alla Compagnia della Vela – Isola di San Giorgio Maggiore. Durante l’incontro – informa una nota – è stato ricordato il centenario della nascita del principe Fabrizio Alliata di Montereale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’Ail: tra i membri fondatori, ha contribuito alla costituzione dell’associazione nel 1969.

Sognando Itaca, nata nel 2006 sul Lago di Garda – spiegano i promotori – è chiamata così perché, come Ulisse, i pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Durante il viaggio hanno la possibilità di scoprire nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse. Dal 2009 il progetto ha raggiunto il mare: una barca a vela Ail, con skipper professionisti, pazienti in fase riabilitativa, medici, infermieri e psicologi, naviga lungo le coste italiane – ad anni alterni nel Mar Adriatico o Mar Tirreno – facendo tappa nelle città in cui è presente una divisione di ematologia. In ogni porto di attracco, le sezioni Ail coinvolte danno vita all’Itaca Day, durante il quale i pazienti, adulti e bambini, accompagnati da volontari, medici e infermieri, hanno la possibilità di imbarcarsi per vivere un’esperienza a bordo. L’obiettivo è diffondere, tra le sezioni territoriali dell’associazione, la vela terapia quale metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei malati ematologici.

Negli anni, la sempre maggiore convinzione che il paziente sia al centro di un ampio sistema influenzato da molteplici variabili ha portato Ail a rivolgere più attenzione a tutti quegli aspetti in grado di influenzare la malattia e il suo percorso di riabilitazione – psicologici, sociali e stili di vita – volgendo l’attenzione sul binomio, ormai inscindibile, tra ambiente e salute, per conoscere e comprendere e promuovere azioni di salvaguardia della salute, sottolinea l’associazione.

La barca che ha reso possibile la veleggiata ai pazienti ematologici a Venezia, passando dalla Certosa e l’Arsenale oltre al bacino di San Marco – riporta la nota – è stata la King Arawak con ormeggio presso la Compagnia della Vela di Venezia. La giornata ha avuto come veri protagonisti i pazienti e i familiari che, grazie all’iniziativa Sognando Itaca, possono provare l’emozione unica di passare una giornata in mare aperto: la vela infatti, per le sensazioni che offre e per le condizioni uniche e suggestive in cui viene praticata, ha una funzione terapeutica e contribuisce a rafforzare il rapporto esistente tra pazienti, medici e psicologi che compongono l’equipaggio assieme al personale di bordo. L’iniziativa, infatti, offre la possibilità ai pazienti di navigare accompagnati da un team multidisciplinare.

Quest’anno Sognando Itaca sarà realizzata con il coinvolgimento di oltre 20 sezioni provinciali Ail che organizzeranno, nel periodo estivo, sui laghi o sui mari, un Itaca Day, durante il quale i pazienti dei centri di ematologia, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, avranno la possibilità di vivere una esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’Ail e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 21 giugno, posta sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei ministri, dedicata all’informazione sulle ultime novità scientifiche nella cura dei tumori del sangue e sui progetti per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Per tutta la giornata di domenica, dalle 8.00 alle 20.00, sarà attivo il Numero verde Ail – Problemi ematologici 800 22 65 24. Nel dettaglio, il programma Itaca Ail 2026 – Barca nazionale, dopo Venezia, farà tappa a: Rimini (10 giugno); Pesaro (11 giugno); Ancona (12 giugno); Giulianova (13 giugno); Bari (16 giugno); Brindisi (18 Giugno).