Uno o tre candidati? Nel momento in cui è venuta fuori l’idea del via libera da parte di Forza Italia ai suoi sindaci ed ai suoi consiglieri, è evidente che si sono affievolite le chance di chi intendeva contrastare il ritorno di Nino Lombardi sulla poltrona più alta della Rocca dei Rettori. Pertanto, con un centrodestra disintegrato, sarebbe stato illogico prevedere la discesa in campo di un altro candidato del centrosinistra ma, ieri, la segretaria dem, Filomena Marcantonio, non ha affatto escluso che il suo partito possa mettere in campo un proprio aspirante presidente. Ad accendere le polveri ha provveduto la collega di Noi di centro Marcella Sorrentino, che ha registrato molto favorevolmente le dichiarazioni della componente della Direzione nazionale del Partito democratico Antonella Pepe, intervenuta alla Tricolore di Apice. “Testimonia che nel Pd sannita, al netto dei giapponesi nella foresta che con incredibile autolesionismo politico continuano nella miope linea di egemonizzare le sconfitte, c’è per fortuna un gruppo che legge gli eventi e lo scenario politico con sagacia e coerenza. A questi esponenti e a questi interlocutori guardiamo con lealtà e sincera volontà di dialogo politico e istituzionale”, scrive in una nota la segretaria provinciale.

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